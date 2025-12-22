Мислят за трето дете

кадри bTV

Актьорското семейство Христо Пъдев и Цветина Петрова гостуваха в „Преди обед” по bTV и проявиха много чаровно разногласие по въпроса дали ще имат трето дете. Двамата хем отрекоха такива планове, хем дадоха да се разбере, че мислят по темата.

„Шегувах се, като Цвети роди първото ни дете, че кариерата ѝ така и така е на пауза, да правил и второто”, коментира Пъдев като добави, че долу-горе шегата станала реалност.

Цветина пък каза категорично „не” за разширяване на фамилията, но съпругът ѝ я издаде, че изпаднала в умиление от раждане в близко семейство и признала, че ѝ липсва да има бебе.

Актрисата разказа също, че в миналото имала доста сривове и сълзи, защото смятала, че не се справя като майка. Тя коментира, че смята това е нормално и макар вече да се случва по-рядко, не е изключено реакцията да се върне.

„10 дена удържам, на 11-ия пак смятам, че съм ужасна майка”, коментира с усмивка Цветина Петрова, а мъжът ѝ веднага обясни, че тя всъщност е прекрасна майка на децата им.

„Единственото място, на което децата са послушни, е театралната зала”, сподели Христо Пъдев. Той и Цветина засега водили децата предимно на детски представления, но вече и на вечерни.

По ирония на съдбата, актьорското семейство в момента играе в едно представление, в което са в ролите на брат и сестра, но нямат обща сцена, а в ролята на съпруг на Цветина е Сашо Кадиев.

