Мистериозно създание изненада Мира Радева в гората край Узана

Кадър Фб

Социоложката Мира Радева бе изненадана в гората.

Ето какво разказа тя и пусна снимки:

Лисичето и есента. За втори път срещам лисичето, което обича хората. И то на едно и също място - по пътя от Габрово към Узана и хижа Партизанска песен. Намалявам скоростта на колата за да го снимам и то започва да върви след нас, а след като спирам, то се приближава и чака. Сещаме се, че е научило - хората го обичат и ще му дадат нещо за хапване. Снимаме го и му подхвърляме парче вафла. Грабва я и се скрива в гората. Прекрасен ден, скъпи приятели

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!