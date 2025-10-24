Мистерия над Москва: 15 военни самолета излетяха едновременно на изток и се върнаха обратно

Флайтрадар

Общо 15 самолета на руските ВВС, включително Илюшин Ил-76МД, Ил-62МК, Ил-96-400ВВИП, Туполев Ту-214ПУ и Антонов Ан-148, излетяха почти едновременно от района на Москва (около 09:00 Централно европейско време), насочвайки се на изток към Нижни Новгород. Това пише Newsweek, цитира Блиц.

Илюшин Ил-76МД

След около половин час полет всички самолети се обръщат към Москва, което предполага координирана тренировъчна мисия.

Предвид вида на въпросния самолет - обикновено използван за VIP транспорт или стратегически товарни операции - тази дейност може да бъде свързана с евакуационно упражнение или преместване на командването в случай на конфликт.

Подобни синхронизирани полети с участието на толкова много VIP и транспортни самолети са изключително редки, дори за руските ВВС.

