Мистерия около бебето алпака в Бургас

снимка: Кръстьо Дъбов - Зоопарк Бургас

Най-новият обитател на Зоопарк Бургас все още няма име, но вероятно то ще му бъде дадено от осиновителя на неговата майка алпака, каза в интервю за БНР управителят на зоогическата градина Кръстьо Дъбов.

По думите му скоро се очаква да стане ясно и дали е момченце или момиченце чистобялата алпа̀ка, която се роди вчера в Бургаския зоопарк:

"Още не сме забелязали какъв пол е малката алпака, защото след като се роди вчера сутрин, тя се изправи в рамките на около два часа и започна да суче от майката, което е най-голямата радост за нас. Това значи, че то ще живее".



"Бебето вече можем да кажем, че е в кондиция. Нека минат ден-два и ще го видим дали мъжко или женско, защото сега, ако пристъпим към бебето да го хванем, майката започва да агресира към нас и за да защити рожбата си може и да я смачка дори", обясни Дъбов.

Алпа̀ката е домашно чифтокопитно животно, което сеотглежда във високите части на Андите - на около 3 500 – 5 000 метра надморска височина.

Срещата се на териториите на Еквадор, Перу, Чили, Аржентина и Боливия.

Това са единствените животи, чиято вълна не е хигроскопична - водата сама се стича по нея, по-лека е от овчата и съдържа 24 естествени оттенъка.

"Бебето е отделено в отделна кошарка, която е в близост до контактната зона, така че всички наши посетители могат да го видят. Ако са в контактната зона могат да бъдат на около метър от него, за да го снимат, но за момента без да го пипат, защото е много мъничко още", каза още управителят.

Зоогическата градина в Бургас работи всеки ден от 8 часа сутринта до 20 часа вечерта, а контактните зони са с работно време от 9 до 17 часа.

