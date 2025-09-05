Мистерия с АТВ-то на Никола Бургазлиев

Кадър БТВ

Как едно превозно средство може за пет години да "намали" пробега си от 8100 км на едва 150? Отговорът е тревожен – пробойните в системата за контрол и фиктивните технически прегледи. Това става ясно от думите на експерта по пътна безопасност Диана Русинова пред bTV.

Случаят с АТВ-то, подкарано от 18-годишния Никола Бургазлиев, който блъснал Христина в Слънчев бряг, е показателен.

Според информация, подадена към платформата на Европейския център за транспортни политики, през 2020 г. машината минава първия си преглед на 816 км.

През 2021 г. километражът вече сочи 8100 км. Две години по-късно – през 2023-а – показанията мистериозно падат на 3137 км. А през 2025-а превозното средство е отчетено с абсурдните 150 км.

Ето какво каза и Диана Русинова:

"Контролът при този вид превозни средства е изключително занижен. Една част от тях отиват за регистрация като селско-стопански машини, а другата част си подлежат на регистрация - така както моторите, например, или леките автомобили, заяви Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Тя коментира и АТВ-то, с което блъсната в Слънчев бряг починалата по-късно Христина.

"Там получихме много интересна информация чрез нашата платформа за подаване на сигнали, че всъщност има проблем, тъй като това превозно средство 5 години е минавало на технически преглед. На 10 август за първи път минава и то е на 816 км. 2021 г. километрите стават 8100 на това превозно средство.

През 2023 година те са 3137. И 2025 година превозното средство е на 150 км", посочи пътният експерт.

"Сега ще ви обясня защо е така. Защото се представя едно превозно средство с един регистрационен номер. Де факто обаче регистрационният номер се отнася за съвсем друго превозно средство, както най-вероятно ние предполагаме, че е станало и в конкретния случаи", обясни Русинова.

"В момента действа една система и в момента, в който това превозно средство – километражът не съвпада с предната година и километрите са по-малко, в Изпълнителна агенция започва да свети червена аларма. И ние питаме, ако това е било така, на какво се дължи това, че никой не е обърнал внимание, никой не е проверил на тази фирма превозните средства как минават на преглед", допълни още тя. Днес започна дългоочакваният ремонт на отсечката, на която загина Сияна.

"Както знаете, ние излязохме с доклад, който показва доста съществени дефицити, свързани с безопасността, като например непочиствана с години растителност, ниско сцепление на асфалтовата настилка, коловози, странично изтласкване на асфалта - все неща, които превръщаха пътя в много опасен. И разбира се, нашето настояване беше тези проблеми да бъдат коригирани и отстранени, което днес се случи", посочи Русинова.

