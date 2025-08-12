Мистерия с бременната Натали Трифонова в Гърция

кадър Натали Трифонова/Инстаграм

редактор Веселин Златков

Звездата на bTV Натали Трифонова продължава да публикува снимки в Инстаграм за радост на своите фенове и последователи. Тя продължава да събира положителна енергия от тях, защото всички са съпричастни с нейната бременност, като не скриват и възхищението си от умението ѝ да изглежда елегантна и стилна и в този период.

Наблюдателни фенове обаче се усъмниха в последните снимки на Натали от Гърция. Някои отбелязват, че те може би не са актуални, а са снимани по-рано това лято. А причината е, че коремът на прочутата синоптичка изглежда по-малък от на предишната ѝ фотосесия за българско модно списание.

Дали това наистина е така, е трудно да се каже. Това, което е сигурно е, че Трифонова липсва на почитателите си на екрана на bTV. В коментарите се срещат мнения, че цялата телевизия просто е изгубила харизмата си, откакто тя не се появява в ефир.

