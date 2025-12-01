Мистерия с гаджето на Мис България

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Новата Мис България Симона Бакърджиева изглежда има особено подчертан вкус към мистериите и тайните. Волейболистката на „Славия” твърдо отказва да повдигне завесата на личния си живот и разкрие има ли мъж до себе си.

„Искам да остане мистерия, да спекулират още малко, защото личния ми живот си е личен”, това заяви тя по темата в интервю за „На кафе” по Нова телевизия.

Тайнствената ѝ натура се е проявила и в това, че нито съотборничките ѝ, нито дори треньорката ѝ са знаели, че тя ще се явява на конкурса. Те са разбрали, че Симона новата Мис България, едва когато тя се появила в залата с короната.

„Искам да разбия мита, че Мис България трябва да е една порцеланова кукла. Всички момичета в конкурса бяха много интелигентни, много възпитани и много отдадени на каузите, които защитават. За мен българките са силни, образовани и интелигентни”, заяви тя.

Освен че тренира и се състезава, Симона Бакърджиева учи в УНСС, а освен това и работи като стажант в посолството на Аржентина. По думите ѝ, с дисциплина и добра организация, всичко може да се съчетае без да пречи.

