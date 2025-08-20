Мистерия с изчезнал мъж с каруца: Земята го е погълнала или са го взели с хеликоптер

кадър bTV

редактор Веселин Златков

11 дин продължава издирването на 62-годишният жител на врачанското село Габаре Асен Асенов, съобщи bTV. Мъжът излязъл сутринта с каруца, теглена от кон, отишъл до съседното село Враняк. По думите на сина му, той бил забелязан в магазин да си купува вафли и цигари. След това от него буквално няма следа.

Полицията е уведомена на 11 август. След това започва търсене, в което се включват доброволци. Никой обаче не открива нито Асен, нито каруцата, нито коня.

„Сякаш земята се е отворила и го е погъланала, или са го вдигнали заедно с коня и каруцата с хеликоптер. Никакви следи няма, не знаем какво да мислим”, призна пред телевизията участник в издирването.

Мъжът е животновъд, няма здравословни проблеми, не е конфликтен и е помагал на всички в селото. По думите на близките му скоро обаче каруцата му със сено е била запалена, а част от животните му - откраднати. Към момента не е ясно кои са извършителите, допълват от bTV.

