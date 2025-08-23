Мистерия с момиче в АТВ-то на Никола Бургазлиев на Слънчев бряг

Кадър фб

Имало е друг човек с Никола Бургазлиев в АТВ-то. Това отговори на въпрос на Burgas24.bg адвокатът му Калина Колева.



"Ние сме поискали още от първия ден този човек да бъде разпитан и до ден днешен това не се е случило. През вчерашния ден входирахме нарочно заявление до следователите да направят разпит на свидетеля – очевидец“, заяви тя като уточни, че при него е имало момиче. Burgas24.bg узна, че момичето се казва Виктория

