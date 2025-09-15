Мистерия със собственика на "Ламборгинито", което се разби във Варна

Кадър Фб

Катастрофа с луксозно Lamborghini Revuelto за милиони предизвика истински скандал в социалните мрежи.

Инцидентът стана вчера следобед на автомагистрала „Хемус“ и доведе до раняването на петима души, сред които и 4-годишно дете, предаде Блиц.

По данни на МВР – Варна, спортното „Ламборгини“ е застигнало и блъснало две други коли. След удара машината се завъртяла и ударила още участници в движението. Пострадалите бяха откарани за преглед, като майка и дете са с фрактури, а за останалите няма официална информация.

Зад волана е бил 56-годишен мъж. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е приел акта за вина – глоба от 200 лв. и 8 контролни точки за несъобразена скорост спрямо пътните условия и трафика.

В социалните мрежи обаче темата предизвика бурни реакции. Блогърът Симеон Милков твърди, че шофьорът е известен бизнесмен публикува колаж със снимка на предприемача, като обвини медиите, че укриват самоличността му, пише Glasnews.bg.

Официално потвърждение за това твърдение няма, а полицията не разкрива името на водача. Снимките на разбитото Revuelto за около 2,8 млн. лева обиколиха интернет и породиха десетки коментари.

Граждани настояват пострадалите да получат справедливост. Очакват се нови подробности за състоянието на ранените и развитието по случая.

В социалните мрежи се разпространява и информация, че преди седмици въпросната кола е била уловена на снимки и в Монако.

"Lamborghini със същия регистрационен номер е заснето от фотоспотър в началото на август в Монако", пишат авторите на поста.

