Мистерия в небето край Варна: Над 20 обекта прелетяха

Кадър Нова Варна

Необичайни светлини в небето над Провадия – над 20 обекта забелязани от очевидци. Ето какво споделя читател на медия „Нова Варна“:

На 21 август, малко преди 22:00 ч., жителите на Провадия станаха свидетели на зрелище, което привлече вниманието на мнозина. Между 21:53 и 21:56 ч. в небето над града преминаха повече от 20 летящи обекта, подредени в ясно изразена формация.

Според очевидците, обектите са долетели от посока село Кривня и са се движили равномерно, следвайки една линия. Първоначалното броене започнало от над 15, но бързо станало ясно, че броят им надхвърля двайсет.

Снимка: Н. Камбуров

Свидетелски разкази и впечатления

Хората, наблюдавали явлението, споделят, че то било едновременно красиво и мистериозно. Никой не може със сигурност да определи какво точно са били обектите – дали става въпрос за необичайна група самолети, сателити, дронове или нещо друго.

Липсва официално обяснение

До момента няма официална информация или изявление от властите или авиационните служби относно природата на тези летящи обекти. Това оставя място за различни предположения и коментари в социалните мрежи, където темата вече се обсъжда активно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!