Мистерията с изчезналия бизнесмен Илия Танчев се заплете

Все още издирват 52-годишния Илия Танчев, изчезнал преди два дни в Охридското езеро. Той отишъл да се гмурка на 8 август с приятел от Македония.

Илия се гмурнал на 89 метра дълбочина. След като се забавил, неговият приятел подал сигнал в полицията.

Часът бил 13,15 часа. Веднага са били активирани екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолазния клуб „Амфора”.

Те обаче не могли да проведат задълбочено издирване, тъй като приятелят на Илия не могъл да покаже точното място на изчезването, а описал широк периметър. Самото гмуркане на 90-100 м дълбочина пък не било от най-лесните, затова се взело решение търсенето с водолази да се прекрати.

Илия Танчев е крупен бизнесмен, живеещ в пловдивското село Скутаре. Притежава бензиностанция „Кром” , както и автомивка и пункт за ГТП, съобщава TrafficNews.

Последни новини за трагедията с българин в Охрид, разкриха самоличността му

Жители на селото разказаха, че от вчера близки и познати се стичат към населеното място, за да окажат подкрепа на семейството.

Най-близките на Илия са заминали веднага след новината за изчезването му към Македония. Днес обаче вече са в България, чакайки новини за Танчев.

Тoй е фен нa екстремните спoртoве, oсвен гмуркaния имa и скaчaния с пaрaшут, кaрa мoтoр, зaпaлен е и пo делтaплaнеризъм.

„Уникално семейство, а Илия – рядко срещан човек с главно „Ч”. Винаги да помогне, винаги да подаде ръка.

Молим се, надяваме се да е невредим”, коментира кметът на Скутаре Катя Тодорова.

Танев притежавал добри гмуркачески умения. С групи е ходил често в Египет и Гърция, на различни дестинации за напреднали гмуркачи.

