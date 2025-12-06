Мистерията с руския танкер се заплита: Турция май го е захвърлила на България да го спасява

Кадър БНТ

TIMUR BEY оставя танкера на 18 км от Синеморец, а в час по-късно той дрейфира до Ахтопол

Голямата загадка около танкера KAIROS е как този кораб изобщо се оказва в българските териториални води. Както Флагман.бг вчера пръв съобщи корабът изправи на нокти българските власти, пише Флагман.

В последните часове все по-силно нарастват съмненията, че плавателният съд не е стигнал самостоятелно до нашия бряг, а е бил целенасочено буксиран от турски влекач. Неофициални дипломатически източници твърдят, че българските власти вече са привикали турския посланик за обяснение.

Екологът Атанас Русев също смята, че танкерът е буксирован до нашата акватория. По негови данни, проследени чрез системи за морски трафик, картината изглежда следната:

На 3 декември 2025 г. в 18:13 ч. турският влекач TIMUR BEY (IMO 8655576) започва буксировка на танкера KAIROS (IMO 9236004) . По това време корабът се намира приблизително на 50 км североизточно от Босфора, в турската изключителна икономическа зона. Посоката на движение е ясно насочена към българските води .

Два дни по-късно – на 5 декември около 10:50 ч. сутринта занимачът прекратява буксирането и оставя KAIROS в българската териториална зона , приблизително 18 км точно от Синеморец. След това TIMUR BEY обръща курс обратно към Инеада, Турция.

„Излиза, че през цялото това време нашите същества не са установили какво се случи“, отбелязва Русев.

След като остане без контрол, танкерът започва да дрейфира – да се движи под действието на вятъра и теченията. За около пет часа корабът достига крайбрежието на Ахтопол, където се намира и сега. Това поражда редица въпроси:

Защо българските служби не са засекли предварително буксирането?

Как е възможно почти два денонощия кораба да се движи към България, без някой да реагира?

Защо не е спрян още преди да навлезе в нашите води?

Според Русев са възможни два сценария.

Вариант 1 – най-вероятен:

Турската страна просто е „изоставила“ повредения кораб в българските води:

„Вземете си това желязо и се оправяйте…“

KAIROS превозва горива и остатъчни нефтопродукти, а в резервоарите му могат да се намират и потенциално опасни сантинни води. Защо точно България се предоставя на мястото, където е оставен танкерът, засега не е ясно.

Вариант 2 – малко верен:

Постигнатата е предварителна договорка той да бъде оставен у нас, но:

липсва публична информация;

правителството изглеждат изненадани;

липсва официална комуникация, а изказванията са уклончиви.

Това според Русев прави подобна хипотеза почти невъзможна. Междувременно официалното съобщение гласеше, че „ИА Морска администрация, Гранична полиция и Военноморските сили“ провежда операция поради това, че KAIROS „е влязъл в териториалните води на България“.

„Влязъл? По-скоро е бил доведен и оставен там“, коментира Русев.

