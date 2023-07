Мистерията с убийството на Тупак се заплете: Полицията извърши обиск на къща в Лас Вегас

Кадър Фокс

Полицията в Невада потвърди, че тази седмица е връчила заповед за обиск във връзка с неразкритото убийство на рапъра Тупак Шакур, съобщиха американски медии, предаде Дарик и БТА.



Детективите са извършили претърсването в дом в Хендерсън, предградие на Лас Вегас, където Шакур беше застрелян през септември 1996 г.



Полицията на Лас Вегас не предостави повече подробности за претърсването, позовавайки се на продължаващото разследване на убийството му.



Домът, който е бил претърсен, се намира на по-малко от 32 км. от булеварда на Лас Вегас, където Шакур беше убит.



"Полицията на окръг Лас Вегас може да потвърди, че на 17 юли 2023 г. е била връчена заповед за обиск в Хендерсън, Невада, като част от продължаващото разследване на убийството на Тупак Шакур", се казва в изявление на органите на реда.



„Това е случай, който стои неразрешен и се надяваме един ден да можем да променим това“, каза лейтенант Джейсън Джонсън пред "Las Vegas Review Journal".



Тупак Шакур проби на музикалната сцена през 1991 г. и продължи да се радва на успех в класациите с хитове, включително California Love, All Eyez on Me, Changes и I Ain't Mad at Cha.



Той почина на 13 септември 1996 г., седмица след като беше прострелян четири пъти в колата си, докато чакаше на червен светофар. Стрелецът никога не бе заловен. Смятания за най-голям враг на Тупак, The Notorious BIG, първоначално беше заподозрян поради публичната им вражда, но и той убит след шест месеца в Лос Анджелис, Калифорния.