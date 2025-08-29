Митака от „София – ден и нощ“: Дадох последните си пари и се помолих на Господ

Кадър Ютуб

"От доста години продавам автомибили. Клиенти винаги съм имал. Една кола ми се счупи на пътя. Бях дал последните си пари. Плаках. Тия хора ме измамиха. Дадох последните си пари. Помолих се на Господ да имам автокъща и клиентът ще бъде цар при мен. В един момент си казах: "Що пък да не им сложа трон с корона", обясни Митака как е решил да се занимава с продажба на коли като по-млад.

Звездата от култовия сериал „София – ден и нощ“ и инфлуенсър Кристиан Кирилов разкри в новия епизод на Телеграфно подкастът подробности около акцията на ГДБОП в автокъщата му, предаде https://dariknews.bg.

„По време на акцията на ГДБОП в автокъщата имахме може би 10–12 автомобила. Всички бяха описани, искаха документи на всички. Аз направих пълно съдействие за абсолютно всичко. Искаха да приберат два автомобила – „Мерцедес“ и BMW – заради съмнения. Наистина ги прибраха, но ето, благодаря на Господ, получихме писмо от Софийска градска прокуратура, в което пише, че нито моята фирма „Ден и нощ ауто груп“, нито аз като физическо лице сме замесени в данъчни измами, пране на пари и нямаме връзка с това. Върнаха ми колите“, сподели Кирилов.

Той допълни, че антимафиотите са дошли и до дома му в рамките на мащабната операция. Преди няколко месеца служителите на ГДБОП нахлуха в близо 10 от най-известните автокъщи у нас, като бяха иззети около 30 луксозни возила. По данни на ГДБОП и НАП щетата за бюджета надхвърля 10 млн. лева.

„Беше много рано сутринта. Аз по принцип ставам към 7:30–8 ч. Имам по 7–8 обаждания от клиенти, с някои имаме и часова разлика, те звънят от цяла Европа – свикнал съм. Но имаше един номер, който беше звънял три пъти. Аз, докато не си изпия кафето, не вдигам на никого. Живея в къща, бях си пуснал кучетата в двора, носех едно пеньоарче, с рошава коса, с кафе. Този номер пак звънна, а аз дадох автоматичен отговор „Пишете ми“. Сега ми звучи малко комично, но тогава беше ужасен стрес за мен. Получих отговор „от полицията съм“. В началото мислех, че е майтап и вдигнах. „Пред вас сме“, ми казаха. Който не го е изпитвал, не знае – буквално замръзнах. Никога не ми се е случвало да имам конфронтация с органите на реда и отворих. Наистина имаше една кола, питах може ли да се облека, мислех, че ще ме арестуват, че нещо става. Човекът ми каза „да“. Аз бях с жена ми вкъщи. Той ми каза да тръгвам с моята кола. Един от служителите се качи при мен. Говорихме си по пътя, аз питам защо, какво става, той нищо не ми каза“.

По думите му всички служители били цивилни. „Когато паркирахме пред автокъщата, отвън нямаше никой. Отварям вратата и гледам – може би 30 души. Мен майка ми ме е възпитала винаги, когато разговарям със служители на реда, да съм уважителен – говоря им на „господине“ със супер уважение. От началото на проверката до края им говорех на „господине“ и „госпожо“. Наистина се направи много мащабна проверка в автокъщата, но тази акция е била не само при нас, а в няколко обекта. Всичко продължи до към 22:30–23 ч. След това отидох да тренирам. Първият човек, с който говорих след това, беше майка ми“, допълни Кирилов.

На въпрос гледал ли е клипа на ГДБОП, в който се вижда как антимафиоти са около трона в автокъщата, той отговори: „Не, не забелязах нищо. Бях много притеснен, стресиран. Чак после видях.“

Кирилов разказа още, че и самият той е бил жертва на измами и е подавал жалби в полицията.