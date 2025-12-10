Митата дават ефект: САЩ съживиха автомобилното си производство

Кадър Ютуб

САЩ възстановяват автомобилната си индустрия благодарение на новата тарифна политика на американската администрация, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Politico.

„Поради митата всички американски автомобилни компании се връщат в САЩ“, каза той. Според Тръмп, заради „глупавите“ президенти, както и заради американските лидери, които „нямаха бизнес нюх“, САЩ „загубиха 58% от автомобилния си бизнес“. „Преди имахме монопол на световния автомобилен пазар; имахме всичко“, твърди американският лидер.

Според Тръмп, инвестициите от 18 трлн. USD в американската икономика през последните месеци са довели до това автомобилните компании да върнат производството си в Америка. Той добави, че подобни инвестиции ще създадат „повече работни места, отколкото някога сте виждали“ в САЩ, пише Факти.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!