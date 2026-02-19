Митата на Тръмп се оказват тежко бреме за средните американски компании

Пиксабей

Митата на Доналд Тръмп рязко увеличават разходите за средните американски компании, което предизвиква нова загриженост относно водещите политики на президента, докато той започва кампания за съживяване на влошаващото се отношение на американците към неговата икономическа политика, съобщава "Файненшъл таймс".

Нов доклад на Института на JPMorgan Chase показа, че плащанията на мита от средните по големина американски компании са се утроили през последната година, което е поредният знак за вътрешните последици от опита на Тръмп да промени световния търговски ред.

Проучването показа, че средните компании – които нямат силата на по-големите си конкуренти да диктуват условия и да променят веригите на доставки – са продължили да купуват чуждестранни стоки през 2025 г., въпреки че плащанията на мита са скочили до 316% от нивото им преди изборите, предава БНР.

"Това е голяма промяна в цената на правенето на бизнес в международен план", посочи Чи Мак, изпълнителен директор на Института JPMorgan Chase и един от авторите на доклада, публикуван в четвъртък.

Проучването е най-новото, което подчертава вътрешните последици от всеобхватния тарифен режим на президента, точно когато Белият дом се стреми да спечели американците, които са охладнели по отношение на икономическата му програма.

Тръмп прилага щедро тарифи от завръщането си на поста миналата година в опит да възстанови производството и да ребалансира търговския дефицит, който отдавна критикува като несправедлив за САЩ.

Мерките напълниха хазната на федералното правителство, като донесоха 30 милиарда долара през януари и 124 милиарда долара за фискалната година до момента - с над 300% повече от същия период на 2025 г.

И все пак избирателите са критични към търговската програма на президента, като 60% казват в скорошно проучване на Pew, че не одобряват увеличението на тарифите.

Отделно проучване, публикувано тази седмица от Съвета по външни отношения и Morning Consult, установи, че около две трети от анкетираните смятат, че тарифите са направили стоките от ежедневието по-малко достъпни, утежнявайки кризата с разходите за живот, което се е превърнала в най-голямата електорална отговорност на президента.

Общият рейтинг на одобрение на Тръмп е спаднал от 50,5%, когато встъпи в длъжност през януари 2025 г., до най-ниските 42,1% тази седмица, според средностатистически данни от анкетата на Real Clear Politics, цитирани от "Файненшъл таймс".

Белият дом настоява, че чуждестранните компании ще "изядат" за своя сметка разходите за митата. Но нарастващ брой доказателства – включително документи от германския институт Кил и Националното бюро за икономически изследвания на САЩ – показват, че митата оказват значително влияние върху американците.

Проучване от миналата седмица на Федералния резерв на Ню Йорк установи, че 90% от разходите за митата през 2025 г. са се отразили на американския бизнес и потребители, което предизвика остро порицание от Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Тръмп, който призова авторите на това проучване да бъдат "дисциплинирани".

Въпреки митатата обаче инфлацията е отслабнала през последните месеци и икономическият растеж в САЩ се е ускорил, изненадвайки мнозина икономисти. Белият дом посочи това като доказателство, че опасенията относно вътрешните последици от тарифната политика са преувеличени.

В сряда Хасет заяви, че митата в крайна сметка ще са от полза за местния бизнес, като преместят производството в САЩ и "това ще навреди на Китай и ще повиши заплатите в САЩ, а американските потребители ще бъдат по-добре".

Днешният доклад на Института на JPMorgan Chase също така предполага, че средните по размер предприятия, които имат годишни приходи от 100 милиона до 1 милиард долара, са започнали да се отдръпват от Китай, като плащанията са намалели с 27% миналата година. Азиатската държава беше засегната от тарифи, достигащи до 145%, преди те да бъдат намалени след намаляване на напрежението между Вашингтон и Пекин.

Дебатът за въздействието на тарифния режим на президента идва, когато Белият дом навлиза в предизборен режим преди междинните избори тази година.

Демократите се опитаха да използват последиците от митата като оръжие и да се възползват от безпокойството сред републиканските законодатели. Камарата на представителите гласува миналата седмица за отмяна на тарифите на президента върху Канада и отхвърли предложение, което би блокирало подобни мерки в бъдеще, като редица републиканци напуснаха редиците си и гласуваха "против".

Американското бизнес лоби пък остро критикува тарифния режим на президента, тъй като компании, вариращи от семейни бизнеси до мултинационални компании, са засегнати от нарастващите разходи за внос.

"Чуваме от американски фермери, работници и собственици на бизнес за вредите, нанесени от широкообхватните тарифи и свързаната с тях икономическа несигурност", написа Нийл Брадли, изпълнителен вицепрезидент на Търговската камара на САЩ, в писмо до Конгреса миналата седмица.

Проучване на Националната асоциация на малкия бизнес (NSBA) показва, че дори по-малките предприятия, които не са толкова пряко изложени на внос, усещат натиска от тарифите.

