Митичният Невзоров е бил и кандидат кмет в Украйна

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Олег Невзоров е не само бизнесмен, но и за известно време политик.

През 2020 година се кандидатира кмет на село Таиров.

Тогава Олег Невзоров е спонсор със 100 хиляди гривни на партията на у краинския политик, бизнесмен и телевизионен водещ Андрий Палчевски.

Той заяви, че се смята за успешен човек. Един от неговите проекти там е комплекс „Тайровские сади“. Той кандидатства с програма за 10 години. Обясни го с факта, че проблемите не могат да бъдат решени бързо. В същото време Невзоров е известен със скандали около жилищния комплекс „Золотой берег“.

В различни съдилища на Одеса са се водили съдебни дела от инвеститори за признаване на правата им върху апартаменти в недовършените „Золотой берег“ и „Гагарин Плаза“.

Редактор "Екип на Петел",

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