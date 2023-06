Митичният генерал Залужний се появи жив с бебето Йода на униформата му

Кадър ВСУ

Ген. Валерий Залужний, началник на Генералният щаб на украинската армия, се появи на разпространо в понеделник вечерта видео като вид опровержение на руските твърдения, че е тежко ранен след ракетен удар, предаде Дневник. На един от кадрите се вижда часовник с дата 17 юни. Но почти цялото внимание в интернет се фокусира върху съвсем друго - образа на Дин Грогу, по-известен като Бебето Йода, пришит в центъра на униформата му.

Военните не отговарят откъде се появи героят от сериала "Мандалориан" на компанията "Дисни", който е част от света на Междузвездни войни. Проява на чувството му за хумор ли е това, или Киев опитва да изпрати някакво послание, цитира "Ройтерс" част от въпросите в интернет. Други припомниха девиза This is the way! на воините от сериала или реагираха с монтажи, на които Бебе Йода се е закичил с образа на Залужний.