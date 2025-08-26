Митко, който бе нападнат от мечка в гората: Кучетата ме спасиха

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Мъж от девинското село Лясково е бил нападнат от мечка в гората, докато разхождал двете си кучета. Благодарение на тях успял да се спаси.

За щастие благодарение на кучетата пострадах малко. В почивните дни почти винаги ги водя на разходка в гората. Първо видях малкото мече и в този момент майката тръгна към мен, но кучетата й се нахвърлиха и я спряха. Но след няколко секунди тя направо скочи отгоре ми.

Това разказа пред Нова тв Димитър Кебарев.

Опитвах се да изблъскам и тогава пострадах. Голямото куче обаче се върна, захапа я и така се отървах, казва той.

Мечката ме нападна заради малкото си. Тя също беше изненадана от станалото. Там, където се случи, имаше много къпини и тя заради това е била там. Тази година има много мечки тази година. Дали от пожарите се събраха тука или нещо друго, не знам, коментира Димитър.

Аз съм ловец и поне 6 – 7 пъти съм виждал мечка, но не съм имал толкова близка среща, коментира той.

Който ги защитава мечките, не са виждали мечка, затова така говорят. Но ние живеем в гората. Когато имам възможност пак ще разхождам кучетата в гората. Който го е страх от мечки, не влиза в гората, посочи той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!