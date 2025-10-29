Митко Павлов: Абе, дебили, да ви хрумва, че преди да има значение дали някой е гей или не, той е насилник, наркопласьор, продавач на оръжие, рецидивист и така нататък

Кадър

Митко Павлов не издържа след поредната хомофобска проява в България.

Ето какво пише той:

Абе, верно ли вчера видях публично да се разпространяват клипчета, в които някакви кретени ходят и крещят кой е гей и кой не е. И зарад сексуална ориентация се случват престъпления.

Абе, дебили, да ви хрумва, че преди да има значение дали някой е гей или не, той е насилник, наркопласьор, извратеняк, продавач на оръжие, рецидивист и така нататък.

За чий се демонизира нещо и се насажда хомофобия.

Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник ? Честно.

Аз съм хетеро и как ще ме наречете, ако бях в същата ситуация ? Или вие сте по-хетеро от мен и затова трябва да лепите етикети.

Аре вижте къде живеете бе, какво значение има кой е гей и кой не е, навън умират хора по улиците бутнати от коли и липса на лекари и линейки, за деца се събират капачки, за да може да се вдигат заплати на администрация, която вече е колкото населението на Пазарджик, крадат ни безогледно ежедневно.

И вие излезнахте от зоната си на комфорт за да отидете и да кажете на някой, че е "гей".

Щот ние сме по-хетеро от него, така ли ?"

