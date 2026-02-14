Митко Щерев: Емил Димитров беше най-големият учител и човек, той ми отвори вратите

кадри Нова телевизия

Емил Димитров е най-големият учител и човек, който ми отвори вратите към поп музиката, това каза в интервю за Нова телевизия големият български композцитор Митко Щерев.

„Емил е българският композитор с най-големи успехи в Европа - има три хита във френскоговорящи държави. Най-голямото му качество беше, че виждаше поп музиката не само като българска”, казва Щерев.

В интервюто той коментира и дългогодишния си спор с Лили Иванова, започнал през 2006 г. По думите му всичко опира до морал и лична позиция, но днес ѝ пожелава да бъде здрава и да има нови концерти. Щерев отбелязва, че Лили и Емил са се появили в момент, когато публиката е искала родна музика, а не имитации на италиански и френски шлагери.

Група „Диана Експрес”, създадена от него, променя звученето на българската музика. Първият им албум излиза през 1974 г. във времена, когато рокът е бил „забранена територия”.

„За 2-3 години албумът продаде 160 000 тираж. През 1975 г. бяхме най-добрата концертна банда. Свирехме парчета на „Дийп Пърпъл”, а еуфорията беше такава, че се съсипаха три летни театъра”, разказва той.

Относно откриването на таланти, Щерев споделя, че се осланя на първоначалното чувство. Така разпознава и Васил Найденов - само за една минута, след като го чува как пее на пианото.

Носителят на званието „Композитор на столетието” и академик към БАН подчертава, че за него най-ценно е признанието на хората, което „не може да се купи с пари”. В дома си той никога не пуска собствената си музика и предпочита да живее скромно.

За Митко Щерев най-голямото чудо е извървеният път.

„Най-голямото чудо е, че Господ ми начерта пътя така, че срещнах страхотни хора през живота си. От пансиона в Ямбол да стигна дотук - това наистина е чудо”, завършва той.

