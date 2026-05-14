Митничари откриха над 3 кг контрабандно злато в тайник на лек автомобил в Лесово

Снимка Агенция "Митници"

Удар на родните митничари.

Над 3 килограма златни накити на стойност над 400 000 евро са открити при опит за контрабанда на Митнически пункт МП Лесово, съобщиха от Агенция "Митници".



Случаят е от 11 май, когато около 16:30 ч. на входящо трасе в страната пристига лек автомобил с румънска регистрация, пътуващ по маршрут Турция – Румъния през България. Водачът и неговият спътник – и двамата румънски граждани, декларират, че превозват само личен багаж и нямат нищо за обмитяване, пише Moreto.net.



След извършен оперативен анализ автомобилът е селектиран за щателна проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“.



При контролните действия митническите инспектори установяват следи от манипулация по таблото на автомобила. След негов демонтаж е открита фабрично изработена кухина с тайник, оборудван с механизъм за дистанционно отключване.



Вътре са намерени 14 пакета със златни бижутерийни изделия – пръстени, гривни, колиета, обеци и други накити, обвити с тиксо. Експертиза на вещо лице установява, че изделията са с общо тегло 3020,80 грама, изработени са от злато с различни карати и са на стойност 418 796 евро.



Златните изделия са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство.



Освен златните накити, в облегалките на двете седалки на автомобила са открити и 1000 къса (50 кутии) контрабандни цигари с надписи „For duty free sale only“, които също са иззети.



Работата по случая продължава.

