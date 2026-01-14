Митничари спряха измама с внос на стоки за близо 80 000 евро

Кадърът е илюстративен: Агенция "Митници"

На 12.12.2025 г., във връзка със сработил рисков профил, служители на сектор „Митнически оперативен контрол“ от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ при Териториална дирекция Митница София, извършват проверка на стоки, декларирани в митническа декларация с описание „Органичен еритритол на прах“ - Organic erythritol, 30-60 MESH, със страна на произход Китай и количество 18 000 кг. За стоката е деклариран тарифен код, за който се прилага ставка на мито от 5.5%, съобщават от Агенция "Митници".



Поради възникнали съмнения в проверяващия екип относно правилното тарифно класиране на стоките, както и евентуално избягване на антидъмпингово мито, от стоките са взети проби за изготвяне на митническа лабораторна експертиза и становище относно правилно приложимия код по Комбинирана номенклатура.

В резултат на митническата лабораторна експертиза се констатира, че стоката представлява еритритол в чист вид, като съгласно изготвеното становище се установява, че към кода по Комбинирана номенклатура има посочен допълнителен код, на който отговаря антидъмпингово мито в размер на 233,3 %. Предвид митническата стойност на стоката се установява избягване на публични държавни вземания в особено големи размери - приблизително над 162 000 лв. За извършения опит за избягване на антидъмпингово мито и други публични държавни вземания е образувано административнонаказателно производство.



От Агенция „Митници“ подчертават, че подобни проверки са част от постоянния рисков анализ, извършван от митническите служители и касаещ контрола върху вноса на хранителни продукти и подсладители, при който рискът от злоупотреби остава висок. Работата по случая продължава, като се събират допълнителни доказателства, касаещи предишни вносове на такива стоки.

