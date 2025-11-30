Митничари заловиха живи леопардови гекони, различни видове паяци и бивни от морж

Снимка: пресцентър на Агенция „Митници"

Митнически служители са предотвратили през последните две години контрабанда на екзотични корали, живи леопардови гекони, различни видове паяци и бивни от морж, съобщиха за БТА от пресцентъра на Агенция „Митници“.



Последният случай е от 28 октомври тази година, когато на летище София са иззети четири морски скални екземпляра, открити след рентгенов контрол и последвала проверка в куфара на пътник, пристигащ с полет от Малайзия през Амстердам. Екземплярите са задържани за уточняване на вида им, а за случая са уведомени Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция на ведомството.



На митнически пункт „Капитан Андреево“ на 30 октомври миналата година бяха задържани 100 живи леопардови гекони и 243 живи различни видове паяци. Животните не попадат в Приложенията на Вашингтонската конвенция за защитени видове от дивата флора и фауна (CITES). Предадени са за временно съхранение в Терариума в с. Минерални бани, Хасковска област, припомнят от Агенция „Митници“. Оттам допълват, че и в момента геконите и паяците се развиват добре в терариума. Една година след спасяването им са оцелели около половината от тях. Те са предоставени безвъзмездно на терариума, който ще може да ги разсели към други терариуми в страната, като по този начин обогати колекциите им.



При друг случай в Митническото бюро на Българския разменно-сортировъчен център на 21 март 2024 г. в пощенска пратка от Украйна са задържани четири бивни от морж. Декларирани са като блокчета акрилна смола. Моржът попада в Приложение В на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

