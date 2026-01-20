Митницата във Варна продава на търг отнети платове, стоки за бита и инструменти

Снимка: Агенция "Митници"

Териториалните митнически дирекции във Варна, Бургас и Русе обявиха публични продажби чрез търгове с тайно наддаване на отнети в полза на държавата стоки.

Продажбите се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), съобщават от Агенция "Митници". Стоките са задържани при митнически проверки и за тях вече са приключили производствата, водени от съответните митнически дирекции.

ТД Митница Варна обяви публична продажба на различни стоки за бита, платове, инструменти. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на митницата на адрес: гр. Варна , пл. „П. Р. Славейков“ № 2 от 19 януари до 14 февруари включително от 9.30 ч. до 17.00 ч. или по пощата, за всяка стока или група от стоки поотделно.

ТД Митница Русе продава на търг автоцистерна и товарен автомобил.

Сред предлаганите за продажба стоки от ТД Митница Бургас са смарт телефони, резервни части и аксесоари за автомобили и други артикули.

Стоките са обявени в групи, като всяка стока и група имат начална тръжна цена. За участие в съответния търг се подава заявление по образец с ценово предложение и се внася депозит в размер на 20% от началната тръжна цена. Стоките с несъюзен митнически статус се продават без включени държавни вземания (мито и ДДС) и се освобождават след митническото им оформяне.

Пълна информация за търговете е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници” в секция „Публични продажби и търгове” - „Публични продажби по ДОПК”.

