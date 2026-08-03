Митохондриите помагат на клетките да се борят с бактериални инфекции

Снимка: Пиксабей

Митохондриите, известни най-вече като „енергийните централи“ на клетката, имат и важна роля в защитата на организма срещу бактериални инфекции, пише сайтът Medical Xpress, позовавайки се на учени от Австралия, Швейцария и Испания. Актуално изследване е показало, че тези клетъчни структури могат да активират защитни механизми, които помагат за унищожаването на опасни бактерии.

Митохондриите произвеждат енергията, необходима за работата на клетките, но новото изследване показва, че функциите им са значително по-широки. Учените са установили, че при бактериална инфекция митохондриите променят своята структура и задействат реакции, които подпомагат имунната защита.

Изследователите са наблюдавали процеса при клетки на имунната система – макрофаги, които имат основна роля в откриването и унищожаването на болестотворни микроорганизми. При заразяване с бактерията Escherichia coli митохондриите се разделят на по-малки структури, което засилва способността на клетките да се справят с инфекцията.

Според учените този механизъм представлява древна защитна система, запазена в хода на еволюцията. Подобни реакции са наблюдавани не само при бозайници, но и при по-прости организми, което показва, че връзката между митохондриите и защитата срещу инфекции е много стара.

Изследването показва също, че някои бактерии могат да възпрепятстват този процес, за да оцелеят по-лесно в клетките, отбелязва БТА. Експериментите със Salmonella показват, че бактерията може да наруши защитния отговор на митохондриите, докато други бактерии предизвикват активирането му.

Авторите смятат, че откритието може да помогне за разработването на нови подходи за борба с инфекции, особено в условията на нарастваща устойчивост на бактериите към антибиотици. Вместо директно да се атакуват микроорганизмите, бъдещи терапии биха могли да засилват естествените защитни механизми на клетките.

Новите резултати допълват разбирането за митохондриите като структури, които участват не само в производството на енергия, но и в регулирането на клетъчния стрес и имунния отговор, посочват още от Medical Xpress.

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