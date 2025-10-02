Митов: Европейската система за наводнения предупреждава за усложнена обстановка на 3 октомври

Снимка: Булфото

Освен прогнозите на синоптиците, тази сутрин в Националния оперативен център е постъпила официална информация от Европейската система за наводнения за очаквано усложнение на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната, знаете, че в момента вали на прохода Петрохан.

Това заяви министъра на вътрешните работи Даниел Митов преди съвещание за готовността на институциите да реагират при метеорологичната обстановка, предава Дарик.



