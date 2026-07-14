Митов: Г-н Радев предлага на Европа капитулация и да се стимулира агресора да продължи агресията

Кадър Нова тв

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Даниел Митов коментира визитата на министър-председателя Румен Радев в Париж и думите му, че страната ни няма да се включи в така наречената "Коалиция на желаещите".

"На мен ми се иска да не бъркаме мира с капитулацията. Г-н Радев предлага на Европа капитулация. Ако отслабиш позициите на отбраняващата се страна не допринасяш за мира, а само стимулираш агресора да продължава с агресията си, да увеличи агресията си, или да не сяда на масата за преговори. Това прави г-н Радев в момента", каза още той.

Има няколко парадокса - премиерът на срещата на върха на НАТО не възрази срещу 70 мрд. подкрепа за Украйна. От друга страна - сега става от масата. Прилича на опит хем да участва в консенсуса на НАТО, хем да говори нещо на избирателите си в България. Тази тактика може да сработи известно време, но накрая оставаш без приятели. В момента европейските лидери го гледат как се държи и подобно поведение ще го постави в изолация, или ще го лиши от сериозни съюзнически отношения с другите лидери в Европа, посочи още Митов.

Той хем ще участва в парада и казва: "България трябва да участва на масата, където се взимат всички решения". В същия момент става от масата, където се решава бъдещата архитектура за сигурност на Европа и Украйна. По време на кампанията говореше, че щял да демонтира олигархията. Сега при управлението му се трансформира в подкрепа за руската олигархия през отказа му да подкрепи персоналните санкции в 21-ия пакет срещу Русия, допълва още Даниел Митов.

По думите му от самото начало премиерът Радев стъпва на "една много погрешна хипотеза, че Русия неминуемо ще спечели войната". "Повече от 4 години реалността го опровергава. Украйна нито е лишена от държавност, нито е превзет Киев, нито Русия успява да превземе значителна част от Украйна. НАТО се разширява. В крайна сметка нито една от стратегическите цели на Русия не е постигната, дори точно обратното. Не знам докъде ще стигнем в международните си отношения, когато имаме премиер, който не успява да прецени реалността, или има грешна преценка за реалността. Българският интерес е в това черноморският регион да е сигурен, границите да не могат да бъдат променяни със сила и агресия и да бъде уважавано международното право. Затова Украйна трябва да бъде подкрепяна, защото това ще увеличи шансовете за мирни преговори", добави още Митов.

Редактор "Екип на Петел",

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