Митов: Какво правят дечурлига в мола с хладно оръжие в себе си?!

кадър Нова тв

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и висшият мениджмънт на големите търговски центрове в София проведоха работна среща. На нея беше обсъдено оптимизирането на мерките за сигурност в обектите.

„Трябва да си говорим за това какво се случва в семействата. Фокусът трябва да е върху това как си възпитаваме децата, знаем ли ги къде са. Семейството и училището са в основата. Какво правят деца с хладни оръжия в мола и в училище”, каза ресорният министър. По думите му МВР може и трябва да осигури присъствие на полицаи в търговските обекти в страната, особено в следващите месеци, когато пазаруването преди Коледа ще е по-интензивно.

„Разбрахме се с мениджмънта на търговските обекти, че ще продължи да инвестира в охрана и технологии”, посочи Митов. Той подчерта, че разговорите ще продължат. „МВР трябва да е и на улицата. Не можем да изоставил пътя и да тръгнем по моловете все пак”, обобщи министърът.

Припомняме, че на 19 октомври 15-годишно момче почина, след като беше смъртоносно намушкано с нож в столичен търговски център от друг непълнолетен. На 14 октомври пък 49-годишен мъж беше задържан, след като размахал мачете в друг мол в София, предаде Нова тв.

