Митов: Не можем да бягаме от инициативи на САЩ

САЩ са наш основен геополитически съюзник и не можем да бягаме от инициативи, които те са предприели, каза министърът на вътрешните работи в оставка и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов в предаването „Неделя 150“ по БНР относно присъединяването на България към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати (САЩ).

Митов коментира, че решението да бъде подписан документът е взето легитимно с мандат на Министерски съвет, като подлежи на ратификация от парламента.

„Когато се формира подобна сериозна геополитическа инициатива под американско лидерство по-добре е да си на масата, отколкото част от менюто“, каза Митов. Според него да не се включиш в такъв момент е по скоро самоизключване, отколкото заемане на неутрална позиция. Той добави, че България сега е част от нещо, което ще се развива в бъдеще.

