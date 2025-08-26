Митов: Нямам колебания и забележки по отношение на Мирослав Рашков

Снимка: Булфото

Главен комисар Мирослав Рашков е опитен полицай, вече година изпълнява функциите на главен секретар на МВР. Под неговото ръководство се работи добре, така че нямам колебания и забележки. Надявам се полемиката с президентството да е решена. Това коментира министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред журналисти, предава БТА.

Той присъства на откриването на първия Европейски шампионат по пожароприложен спорт в Долна баня.

По думите на Митов, това е било най-тежката година по отношение на пожари, откакто се води тази статистика. След като са загасени над 9000 пожара в България, е ясно, че пожарникарите ни са готови, имаме техника и ще имаме и нова, коментира Митов. Той увери, че ще се направи максималното догодина да има още по-добра организация.

Когато се ремонтират вертолетите "Кугър" и всички 12 са на линия, всичките ще могат да летят, защото има достатъчно обучени пилоти. Можем да разчитаме и на Европейския механизъм за гражданска защита, каза още министърът.

