реклама

Митов: Нямам колебания и забележки по отношение на Мирослав Рашков

26.08.2025 / 20:04 1

Снимка: Булфото

Главен комисар Мирослав Рашков е опитен полицай, вече година изпълнява функциите на главен секретар на МВР. Под неговото ръководство се работи добре, така че нямам колебания и забележки. Надявам се полемиката с президентството да е решена. Това коментира министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред журналисти, предава БТА.

Той присъства на откриването на първия Европейски шампионат по пожароприложен спорт в Долна баня.

По думите на Митов, това е било най-тежката година по отношение на пожари, откакто се води тази статистика. След като са загасени над 9000 пожара в България, е ясно, че пожарникарите ни са готови, имаме техника и ще имаме и нова, коментира Митов. Той увери, че ще се направи максималното догодина да има още по-добра организация.

Когато се ремонтират вертолетите "Кугър" и всички 12 са на линия, всичките ще могат да летят, защото има достатъчно обучени пилоти. Можем да разчитаме и на Европейския механизъм за гражданска защита, каза още министърът.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 498939 | Одобрение: 91454
Ние имаме колебания и забележки за тебе, че за нищо не ставаш, но на тебе не ти пука бе.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама