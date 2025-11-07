Митов: След Нова година оптимизираме МВР

След Нова година ще предложим оптимизация в МВР, но след внимателно направен анализ. Това каза вътрешният министър Даниел Митов.

Който казва, че структурата на МВР е раздута, нищо не разбира, добави той.

Митов говори по време на честването на професионалния празник на българската полиция и Деня на Свети Архангел Михаил.

„Оптимизации винаги има и ще има, но не трябва да се оголи капацитетът, защото после ще започнат да питат – къде е полицията, къде е пожарната, къде е жандармерията“, заяви Митов.

По думите му през последните 15 години числеността на МВР е намаляла с около 12 000 служители, но обемът от отговорности на ведомството остава същият. Министърът определи като „спекулация“ твърденията, че България поддържа прекалено много полицаи на глава от населението.

Митов съобщи, че конкретни мерки за оптимизация ще бъдат представени в началото на следващата година, след приемането на държавния бюджет.

