Митов: Вотът трябва да е мотивиран, а получаваме попара, компилация от слухове и клевети

Снимка: Булфото

Вотът трябва да е мотивиран, а получаваме попара, компилация от слухове, клевети, измислици и доноси, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов от парламентарната трибуна по време на дебатите в пленарната зала по петия вот на недоверие.

„Днес парламентът трябваше да упражни най-силният инструмент на опозицията - вотът на недоверие, и Конституцията е ясна, че вотът трябва да бъде мотивиран иск т.е. - факти, доказателства, експертни анализи. А какво получаваме - някаква попара, съчинение, което прилича повече на публикация във Фейсбук група с тролски постове, отколкото на юридически издържан документ, компликация от слухове, клевети, клюки, доноси, измислици, манипулации, спекулации, внушения, нелепи причинно-следствени връзки, анонимни източници, копи пейст от стари мотиви, поднесени като „доказателства“, каза министър Митов.

Той постави въпроса и защо правителство на осем месеца трябва да отговаря за казуси, които изобщо не са в неговия мандат.

Митов посочи, че вотът на недоверие е своеобразен авариен бутон, средство, с което Народното събрание може да прекрати мандата на изпълнителната власт, когато последната изгуби доверието на мнозинството от представителите на народа, предава БТА.

По думите ми, когато опозицията внася вотове без реалната перспектива да събере нужното мнозинство без ясно изразена алтернатива или управленска визия инструментът, започва да изглежда като акт на безсилие, като публична демонстрация на липса на политическа тежест.

