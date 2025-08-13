Митов: Заявилите право за ползване на системата BG-Alert са 197

Снимка: Булфото

От април заявилите право за ползване на системата BG-Alert компетентни органи до момента са се увеличили на 197. Това се посочва в писмен отговор на министъра на вътрешните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Любен Иванов от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България“.

Извършено е обучение на 266 длъжностни лица, от които 28 - областни управители, 29 - заместник областни управители, 25 - длъжностни лица от областните администрации, 174 - длъжностни лица от общинските администрации, и десет длъжностни лица от Националния институт по метеорология и хидрология, предава БТА.

Със заповед на министъра през май е създадена работна група с участието на представители от министерствата на електронното управление, на енергетиката, на земеделието и храните, на икономиката и индустрията, Изпълнителната агенция „Борба с градушките” и Националното сдружение на общините в България, която е изготвила проект на План за използване на системата, съдържащ конкретни мерки.

Министър Митов уточнява, че конкретните мерки включват подобряване предоставянето на информация до населението за екстремни метеорологични явления, идентифициране на институции и организации със системи за мониторинг на процеси, явления, прогнози и други, свързани с използване на BG-Alert и подобряване на координацията в тази връзка подобряване организацията за ранно предупреждение на населението и други.

