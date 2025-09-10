Митов избухна: Къде са лъжите? Има камери на "Спиди", но те не гледат в тази посока

Снимка: Булфото

Къде са лъжите? Изтеклите записи потвърждават версията на МВР. Всички камери са прегледани. Ясно се вижда какво се случва. Прегледани са всички камери. Ако има други записи, то те са в прокуратурата. Има камери на "Спиди", но те не гледат в тази посока. Има камери, които са бутафорни – на един фризьорски салон. Това е единствената камера, която може да даде някаква яснота какво се е случило. Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Даниел Митов относно нападението над директора на русенската полиция старши комисар Николай Кожухаров, предаде Актуално.

"На камерата не може да се види или чуе вербалната агресия. Тук не мога да имам коментар, но и в такива ситуации има начини цивилизовано, без агресия, да се реагира. Първият, който посяга, е шофьора, това се вижда ясно на камерите", категоричен бе Митов.

Силовият министър нарече появилите се други вида от нощта на инцидента "записи на тролове". "Това, че шофьорът посяга пръв, на тези записи не се вижда. На оригиналните записи това се вижда много ясно. Записа, който виждате, е единствения и не него се вижда ясно какво се случва", категоричен беше Митов. Той добави, че, ако прокуратурата ми разреши, може да пуснат оригиналния запис.

Относно нараняванията на Николай Кожухаров и постъпването му в болница, Митов обясни, че те са били вътрешни. "Не е предположил, че е сериозно. Той е здрав мъж. В болницата е колабирал", обясни министърът.

"Той е нападнат в гръб и са му нанесени удари, заради които по-късно се озовава в болница със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба от около литър и половина", обясни още Митов. И добави, че очевидно ударите са били силни, а който е удрял, е знаел как да го направи.

"Към 3:30 часа му прилошава. Извиква патрул да го отведе в болница. Така е преценил, помолил е неговите колеги да го откарат", каза той.

Попитан защо биячите не са задържани веднага, вътрешният министър отговори: "Така са преценили, връчени са им призовки веднага".

На въпрос имали ли са полицаите боди камери, Мотов каза, че те са на полицаите, дошли след инцидента.

