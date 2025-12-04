Митов избухна в парламента: Това е пълно слабоумие! Вие срам имате ли?

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Да се твърди, че някой от МВР бил организирал агресивни действия по време на протеста в понеделник, е слабоумие! Т.е. ние сме организирали някакви хора, за да си ги арестуваме после, така ли?! Това ли е логиката? Вие срам имате ли? Поне малко от малко!

Това коментира днес от парламентарната трибуна вътрешният министър Даниел Митов, който бе поканен на днешното заседание на Народното събрание, за да бъде изслушан по повод действията на МВР в София в рамките на многохилядния протест в понеделник.

Тогава група млади мъже вандалстваха, рушиха и палеха. Последваха над 70 задържания.

Министърът е нервен, защото няма какво да отговори, но моля Ви, г-жо председател, направете му забележка да не използва обидни думи към народните представители. Това, че временно е министър, не му дава право да си повярва, коментира на свой ред от триибуната Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Моля да не се използват оскърбителни думи нито от изслушваните лица към народните представители, нито от народните представители към изслушваните лица, отсече Рая Назарян.

