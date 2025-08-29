Митов посочи защо тестовете за наркотици засичат и обикновени лекарства

снимка: МВР

Причините за това, че тестовете за наркотици засичат и обикновени лекарства, са многопластови, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той присъства на церемонията по закриване на на Първото европейско първенство по пожароприложен спорт, което се провежда в Долна Баня.

Дали даден човек ще бъде задържан за до 24 ч. зависи много и от преценката на служителите на място. Все още очаквам становищата на Главна дирекция "Национална полиция" и други дирекции да отговорят на съществуващите проблеми. От друга страна, се подготвят още четири лаборатории, съобщи министърът, цитиран от БТА.

По негови думи тестовете са много чувствителни и това не е проблем само в България. Той допълни, че въпросните тестове реагират на лекарства, които по принцип не трябва да се взимат преди шофиране. Такива са дори някои сиропи за кашлица, отбеляза министър Даниел Митов.

