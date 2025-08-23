реклама

Митов предупреди за еврото

23.08.2025 / 10:30 1

снимка: Булфото

Призоваваме гражданите да са особено предпазливи при комуникация, свързана с еврото, и да се доверяват само на официални източници! Превалутирането ще се извършва само от Българската народна банка, търговските банки и "Български пощи“. Всички други съобщения по имейл, чат-приложения, социални мрежи или SMS-и са измама, предупреди вътрешният министър Даниел Митов. 

Коментарът му е по повод разкритата от ГДБОП измама, свързана с въвеждането на еврото. "Фокус" припомня, че жена е била измамена с близо 10 000 лева в онлайн платформа за превалутиране. 

Митов посъветва:

- Проверявайте информация само от официални източници.

- Не отваряйте съмнителни линкове и не споделяйте лични данни.

- При съмнение незабавно подайте сигнал в МВР.

- Редовно сменяйте своите пароли и използвайте по-сигурни комбинации.

- Инсталирайте и поддържайте надеждни антивирусни програми на устройствата си.

Вътрешният министър апелира гражданите да бъдат особено внимателни в месеците преди въвеждането на еврото.

 

1
0
kris (преди 33 минути)
Рейтинг: 497362 | Одобрение: 91057
Митов : Бъдете внимателни в употребата на клишета. Пример : - Ти ли ще ми говориш за с*кс? Познавам с*кса като дланта на ръката си !
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

