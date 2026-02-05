Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"

Снимка: Булфото

Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов разпореди проверка на изнесените в средствата за масова информация и в интернет твърдения за получени сигнали, свързани с дейността на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Обхватът на проверката е от 2022 г. до момента. Тя ще бъде извършена от Дирекция „Инспекторат“ в Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция „Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.

Три тела с огнестрелни рани бяха открити на 2 февруари в хижа в близост до прохода Петрохан, припомня БТА. По-късно директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков коментира, че има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация. По думите на Васков е установено, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва, каза също той и добави, че през 2022 г. сдружението има сключено споразумение с Министерство на околната среда и водите относно опазване на природата в района.

На 26 юни 2025 година Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е уведомило Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) за едностранно прекратяване на Рамковото споразумение за сътрудничество, съобщиха по-късно от министерството.

За случая „Петрохан“ се издирва Ивайло Калушев, но не мога да кажа докъде е стигнало издирването, каза вчера изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов в Батановци, община Перник. Не изключваме той също да не е сред живите. Изпратил е съобщение на майка си с извод, че сам е опитал да посегне на живота си, каза още Сарафов.

Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев съобщи, че преди две години ДАНС е извършила проверка по сигнал от гражданин за дейността на неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“. В хода на разследването са установени данни за престъпление, а резултатите от проверката са изпратени на прокуратурата, допълни той. Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни лица, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа и за дейност като на секта - да кажем отклонение от общоприетите религиозни възгледи”, каза Денев.

