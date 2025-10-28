Митов във Варна за приемането на еврото: Най-сигурният начин за обмяна на левовете са банковите сметки

Снимка: Булфото

Най-добрият начин за безпроблемна обмяна на левовете в евро е в банките и пощите, парите в кеш са рискови заради хората с престъпно мислене. Това обясни министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който участва в информационна среща във Варна, посветена на въвеждането на еврото, организирана от областната управа с участието на Пламен Димитров, лидер на КНСБ, заместник-министри и представител на БНБ.

Спестяванията си хората да внесат в банкови сметки, съветва Митов, който подчерта, че така могат да са спокойни, че ще бъдат превалутиране по точния курс.

Митов каза още, че вече има заловена група за фалшифициране на еврови банкноти и полицията ще продължава да следи за подобни престъпления, предава Радио Варна.

В малките населени места ще бъде осигурена охрана от жандармерията, а хората могат да сигнализират на 112 за опити за измама, каза още вътрешния министър.

