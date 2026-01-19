Митова, НАП: Открихме 291% ръст на услугата във фризьорски салон в Бургас

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Изключително впечатление ми направи едно от драстичните нарушения, които са установени – в един фризьорски салон в Бургас цената на боядисването е скочило с 291%. Цената не беше посочена в акта, но идва над 100 лева.

Това коментира пред Нова тв директор „Комуникации“ в НАП Анна Митова.

Ние считаме за оправдано вдигане на цената, когато са се вдигнали заплати, цените на ток и вода, например. Вярна е, че минималната заплата се вдигна, но това повишение не е кой знае какво. Когато говорим за скок на дадена цена с 300% близо, икономически фактор от сорта на минимална заплата, няма как да е достатъчен, посочи тя.

Всеки има право да си вдигне заплатата, особено когато става дума за свободни професии, но с 300% е странно и то точно в такъв момент, коментира тя.

Ако в хранителен магазин собствениците си вдигнат заплатите, не значи, че могат да вдигат и цените на хранителните продукти, тъй като заплатата е еднолично решение, а ние търсим икономическа обосновка, обясни тя.

Няма как цената на един паркинг в София да е вдигната от 4 лева на 4 евро и това да е икономически обосновано. Това е такса за денонощие. Санкциите в момента, които налагаме, се стараем да са минимални и те са в порядъка на 2600 евро. Разбира се, това е при първо нарушение. Ние не искаме да репресираме бизнеса, а да му посочим грешките. Ние не можем да задължим търговеца да си върне цената, но открием ли нарушение, глобим ли, и КЗП имат правомощие да отидат и да издадат предписания да се коригира това поведение. Ако не се промени поведението, има сериозни последващи санкции, посочи Митова.

Например на тази фризьорка ние не можем да й кажем да си свали цената на услугата, но можем да я глобяваме, докато тя има некоректно поведение спрямо клиентите. Има и други закони, които могат да се прилагат, обясни тя.

Казусът с МВР и вдигането на цената за издаването на документ за самоличност от 18 на 30 лева е малко особен, тъй като тук става въпрос не за услуга, а за държавна такса. Става въпрос и за нова методика за издаване на лични документи. Това повишение всъщност е изтласкано напред във времето, но този казус също се изследва. В момента изчакваме да получим информация от МВР, посочи тя.

Имаме четири акта, издадени към общински фирми заради неправомерно завишаване на цените. Очакваме да има обжалвания на нашите постановления, но към момента нямаме нито едно такова, посочи тя.

