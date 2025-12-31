Митрофанова: Нека да настъпи отново мир в Европа през 2026 година

Кадър Посолство на Русия

В навечерието на 2026 г. посланикът на Русия у нас Елеонора Митрофанова изрази надежда за мир в Европа и възстановяване на конструктивния диалог между София и Москва.

„2025 година не беше лесна нито за руско-българските отношения, нито за света като цяло. Напрежението на европейския континент продължи да нараства. Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена „руска заплаха“ като претекст за сплашване на населението и оправдаване на социално-икономически проблеми. Бяхме по-далеч от взаимното разбирателство от всякога, но така и не срещнахме насрещния стремеж да се чуем“, казва Митрофанова, цитирана от Посолството на Русия в България, цитира БТВ.

По думите ѝ Русия вече е преодоляла много изпитания и ще се справи и с новите предизвикателства, защото руският народ остава единен и сплотен. „Твърдо вярваме в правотата на нашата кауза и ще направим всичко, за да защитим интересите на Родината си“, посочива още тя.

„И все пак, навечерието на Нова година винаги е време на надежда за най-доброто и вяра в чудеса. Аз, както, мисля, и много от вас, много бих искала съществуващите противоречмия да се разрешат през 2026 г. и да настъпи отново мирът в Европа. Като Посланик на Русия в България, аз също бих искала нашите страни да се върнат на пътя на конструктивното сътрудничество в съответствие с духа на нашата обща история“, уточнява Митрофанова.

Новогодишното ѝ обръщение завършва с пожелания за здраве, щастие, сбъднати желания и много радостни моменти през новата година.

