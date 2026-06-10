Митрофанова: Няма забрана за изучаване на български в Запорожка област, но трябва да има достатъчно желаещи

Кадър Ютуб

Новото правителство на България в момента е само на думи е готово да подобри двустранните отношения с Русия. Това заяви посланикът на Москва у нас Елеонора Митрофанова в интервю за ТАСС, коментирайки първите седмици от мандата на кабинета на Румен Радев.

Руският посланик съобщи, че са се провели първите бизнес срещи на ниво представители на българското външно министерство и те са били конструктивни.

„Не поискахме среща с Румен Радев. Мисля, че това трябва да почака малко, но се срещнахме с официални представители на българското Министерство на външните работи. Разговорът беше много конструктивен. Обсъдихме актуални въпроси и технически въпроси, свързани с дейността на руската дипломатическа мисия. Българската страна изрази загриженост относно това, което те твърдят, че е забрана за изучаване на български език в училищата в Запорожка област, Мариупол и Бердянск. Но аз им обясних, че не става въпрос за забрана. Нямаме никакви забрани за изучаване на езици, но имаме специфична система за организиране на този процес. По-конкретно, това зависи от броя на децата, които искат да изучават български, литовски, грузински или друг език. Ако се достигне необходимият брой деца, училището винаги ще се съобрази с техните желания. Но тъй като българската страна повдигна този въпрос, аз, разбира се, ще изясня ситуацията с ръководството и хората, отговорни за тези региони, за да се разбере реалната ситуация“, обясни Митрофанова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!