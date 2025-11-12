Митрофанова гарантира руските пенсии в България

Булфото

Пенсионерите в България скоро отново ще могат да получават руските си пенсии.

Това съобщи в интервю за ТАСС посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова.

Става въпрос най-вече за трепелите се в Коми наши гастербайтери по време на соца.

„В момента активно се занимаваме с въпросите, свързани с пенсиите на нашите пенсионери — това са 6 хиляди души, които от януари тази година не получават пенсии от Русия. Това е абсолютно недопустимо, фактическо пренебрегване на човешките права. Ние се стараем проблемът да бъде решен в най-скоро време“, съобщи Митрофанова.

