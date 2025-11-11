Митрофанова за "Лукойл": Българите поемат много рисков курс. Създават опасен прецедент

Булфото

Посланикът на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова обяви действията на българските власти спрямо "Лукойл" за "прибързани и правно съмнителни" в интервю за руската държавна информационна агенция ТАСС, цитира Новини.бг.

"Ситуацията с "Лукойл" е много сериозна и тревожна. "Лукойл" искаше да продаде европейския си холдинг, което би бил най-добрият вариант, но сделката пропадна. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, така че България побърза да извади рафинерията от своята юрисдикция", посочи тя.

Посланикът напомни, че набързо в петък бе приет закон за особен управител на рафинерията, както и че от момента на назначаването му настоящото ръководство на "Лукойл Нефтохим" ще загуби правото си да взема управленски решения.

"Освен това, не само ръководството на рафинерията ще бъде лишено от управленски права, но и акционерите и собствениците на компанията. Всички решения на управителя, включително тези относно евентуалната продажба на рафинерията, не подлежат на административен или съдебен контрол", подчерта дипломатът.

По думите ѝ засега това изглежда като закон за отчуждаване на собственост.

"Българите поемат много рисков курс. Създават опасен прецедент", заяви Митрофанова.

Тя подчерта, че рафинерията на "Лукойл Нефтохим Бургас" е една от най-модерните в Европа, като осигурява приблизително 80% от нуждите на България от гориво и изнася гориво за съседните страни.

"Всякакви прекъсвания в рафинерията биха имали сериозни последици и биха могли да предизвикат горивна криза. Като се има предвид предстоящият преход на страната към еврото, могат да се предвидят както икономически, така и политически трудности", изтъкна посланикът на Русия.

Митрофанова отбеляза, че "Лукойл" е частна компания, която работела в интерес на своите акционери, а не на руското правителство.

