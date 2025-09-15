Митрофанова за дроновете в Полша: Провокация е на Украйна и ЕС

Снимка: Булфото

От посолството на Руската федерация публикуваха съобщение във "Фейсбук" и потвърдиха, че днес посланик Елеонора Митрофанова е била извикана в българското министерство на външните работи, което е протестирало срещу умишленото навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Полша на 10 септември.

Митрофанова е отхвърлила обвиненията и ги е определила като неоснователни.

Руската посланичка е посочила, че липсват доказателства за руско участие в инцидента.

Руските въоръжени сили не са планирали да нанасят удари по обекти на територията на Полша, настояла дипломатът.

Далечината на полета на военните дронове, използвани срещу украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември, не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия, е обяснила още Митрофанова.

Според нея става дума за планирана провокация, от която е заинтересована Украйна, както и отделни европейски страни, които се опитват да обединят обществото около "руската заплаха“.

