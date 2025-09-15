реклама

Митрофанова за дроновете в Полша: Провокация е на Украйна и ЕС

15.09.2025 / 16:04 0

Снимка: Булфото 

От посолството на Руската федерация публикуваха съобщение във "Фейсбук" и потвърдиха, че днес посланик Елеонора Митрофанова е била извикана в българското министерство на външните работи, което е протестирало срещу умишленото навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Полша на 10 септември. 

Митрофанова е отхвърлила обвиненията и ги е определила като неоснователни. 

Руската посланичка е посочила, че липсват доказателства за руско участие в инцидента. 

Руските въоръжени сили не са планирали да нанасят удари по обекти на територията на Полша, настояла дипломатът. 

Далечината на полета на военните дронове, използвани срещу украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември, не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия, е обяснила още Митрофанова. 

Според нея става дума за планирана провокация, от която е заинтересована Украйна, както и отделни европейски страни, които се опитват да обединят обществото около "руската заплаха“.

 

уйчо (преди 13 секунди)
Рейтинг: 117263 | Одобрение: 5853
Всеки с малко сиво вещество би стигнал до същото заключение. Около 1000 км най близкото разстояние между Русия и Полша, а окраинците ги следели през цялото време и, вместо да ги свалят, викали на поляците, бягайте, идват едни дронове.

