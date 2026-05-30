Митрофанова застана до великата Нешка Робева във Варна
Кадър Фб
Руският посланик Елеонора Митрофанова застана до Нешка Робева във Варна.
Именно във Варна исторически Русия се завърна за първи път от началото на кървавата война в Украйна на европейско първенство с химн и герб.
Минути преди старта на съревнованието между ансамблите на Европейското първенство по художествена гимнастикс във Варна почетоха Нешка Робева по повод нейният ябилей и всички в залата изразиуха благодарност към нея.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!