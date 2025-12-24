Митрополит Киприян: Детето, което се ражда във Витлеем, премахва мрака

Снимка Пиксабей

"Тайната на благочестието отново докосва с величието си духовните ни сърца. Този, който е пътят и истината и животът, слезе от небесата и се въплъщава „от Светия Дух и Дева Мария“. Ражда се , за да донесе спасение и радост на всички хора", каза в Рождественото си послание Старозагорският митрополит Киприян, цитиран от БНР.

Детето, което днес се ражда във Витлеем, премахва мрака не само в пещерата, но и този в душите. В малките му ръце има топлина и утеха за всички човешки сърца... Сам Божият Син, раждането на когото с толкова възторг и утеха празнуваме днес, напомня: „ Ако някой Ме люби, ще спази словото ми“. Думи за всички, които чрез вярата си, докосват обичта му и виждат Рождественската звезда! Благословен, благодатен, светъл и утешителен празник за всяко търсещо сърце. Честито Рождество Христово и Новата 2026 година".

