Митрополит Наум: Вярата се доказва с начин на живот и личен пример, а не с викане по улиците и размахване на лозунги

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Русенският митрополит Наум възглави празничната света литургия в Крепчанския скален манастир в неделя, когато Православната църква почита паметта на всички български светии. Богослужението в храма „Вси светии“ бе в съслужение със свещеници от Поповска духовна околия, от манастира „Св. Марина“ в с. Каран Върбовка и архимандрит Филип от Антиохийската патриаршия в Дамаск и Бейрут, предаде Евроком.

В проповедта си пред миряните митрополит Наум заяви, че вярата се удостоява чрез начина на живот и чрез личния пример, а не „с викане по улиците и размахване на лозунги“. По думите му това са действия, които по никакъв начин не помагат на вярата. Владиката припомни, че Христос винаги е проявявал милосърдие и скромност, като никога не е крещял, а е говорел благо.

Той подчерта, че освен познатите светци, Църквата почита и хиляди незнайни духовни труженици, които са останали скрити за човешкото внимание, но са известни на Бога. Според него стремежът на всеки християнин трябва да бъде насочен към съвършенството и божествената любов. Това не е първият случай, в който митрополит Наум заема обществена позиция – през май той защити певицата Дара от критиките след участието ѝ в „Евровизия“, като призова за радост от чуждите успехи вместо омраза и завист.

Митрополитът благодари на архимандрит Филип за споделената молитва в древната скална обител край село Крепча, където се съхранява най-старият открит до момента надпис на кирилица. Той припомни, че преди години е била отбелязана 1100-годишнината от създаването на манастира и от подвига на монаха Антоний.

В знак на дългогодишно приятелство митрополит Наум дари на архимандрит Филип напрестолен кръст. От своя страна гостът от Сирия подари на владиката света панагия с образа на Светата Троица. Отец Филип отбеляза, че времената в Близкия изток са сложни, но подчерта, че за молитвата няма разстояния и препятствия.

Владика Наум съобщи, че ценна икона на преподобния Антоний, изработена от Величкия епископ Сионий, се пази в Русенската митрополия. Тя ще бъде върната за постоянно поклонение в Крепчанския манастир, когато районът бъде благоустроен и се осигурят подходящи условия за съхранението ѝ.

Празничното богослужение бе организирано от Русенската митрополия, Регионалния исторически музей в Търговище и кметството в село Крепча.

Редактор "Екип на Петел",

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